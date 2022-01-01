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Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен

Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.

Про це заявив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен, LB.ua.

"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині.

В Офісі президента повідомили, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи.

"Унаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – йдеться в повідомленні.

Загалом постраждала 31 людина.


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Теги: Росія, Україна, війна
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