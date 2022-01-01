Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен





Про це заявив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен, LB.ua.



"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.



Нагадаємо, ввечері



В Офісі президента повідомили, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи.



"Унаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – йдеться в повідомленні.



Загалом постраждала 31 людина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.Про це заявив у Twitter державний секретар США"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині В Офісі президента повідомили, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи."Унаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – йдеться в повідомленні.Загалом постраждала 31 людина.

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