Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.
Про це заявив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен, LB.ua.
"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.
Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині.
В Офісі президента повідомили, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи.
"Унаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – йдеться в повідомленні.
Загалом постраждала 31 людина.
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Про це заявив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен, LB.ua.
"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", – написав він.
Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині.
В Офісі президента повідомили, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи.
"Унаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – йдеться в повідомленні.
Загалом постраждала 31 людина.
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