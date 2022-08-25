Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Сьогодні, 10:41
Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.
Про це пише Українська правда з посиланням на два Telegram-канали "Карта повітряних тривог".
Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.
За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.
Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.
Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:
Полтавська область (Миргород);
Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
Хмельницька область (Шепетівський район);
Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
Запорізька область (Запоріжжя);
Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
Чернігівська область (Чернігівський район);
Донецька область (лінія розмежування).
Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.
Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.
Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:
Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на два Telegram-канали "Карта повітряних тривог".
Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.
За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.
Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.
Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:
Полтавська область (Миргород);
Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
Хмельницька область (Шепетівський район);
Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
Запорізька область (Запоріжжя);
Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
Чернігівська область (Чернігівський район);
Донецька область (лінія розмежування).
Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.
Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.
Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:
Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія за добу втратила 3 гелікоптери
Сьогодні, 09:45
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень
Сьогодні, 10:52
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Сьогодні, 10:41
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:50
Медіа