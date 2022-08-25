Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин





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Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.



За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.



Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.



Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:



Полтавська область (Миргород);

Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);

Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);

Хмельницька область (Шепетівський район);

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)

Запорізька область (Запоріжжя);

Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);

Чернігівська область (Чернігівський район);

Донецька область (лінія розмежування).



Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.



Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.



Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:



Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);

Ровеньки, Луганщина (база окупантів);

Каховський район, Херсонщина (база російських військових);

Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);

Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.Про це пише Українська правда з посиланням на два Telegram-канали "Карта повітряних тривог".Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:Полтавська область (Миргород);Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);Хмельницька область (Шепетівський район);Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)Запорізька область (Запоріжжя);Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);Чернігівська область (Чернігівський район);Донецька область (лінія розмежування).Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);Ровеньки, Луганщина (база окупантів);Каховський район, Херсонщина (база російських військових);Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).

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