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Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин

Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.

Про це пише Українська правда з посиланням на два Telegram-канали "Карта повітряних тривог".

Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.

За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.

Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.

Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:

Полтавська область (Миргород);
Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
Хмельницька область (Шепетівський район);
Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
Запорізька область (Запоріжжя);
Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
Чернігівська область (Чернігівський район);
Донецька область (лінія розмежування).
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин

Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.

Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.

Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:

Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).

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Теги: Росія, Україна, війна
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