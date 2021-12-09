У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень
Сьогодні, 10:52
В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки, співробітники відділення поліції Нововолинська спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю провели санкціоновані обшуки у 51-річного місцевого мешканця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За місцем проживання порушника поліцейські виявили близько 1 кг канабісу, 3 пристрої для вживання заборонених речовин, електроні ваги, зіп-пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження.
Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 150 000 гривень.
Як з’ясувалося, у травні цього року в одному із сіл Володимирського району чоловік вирощував рослини конопель та обробляв їх, нещодавно так званий «урожай» він перевіз до Нововолинська. Наразі мета вирощування заборонених речовини з’ясовується.
У поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів і вирощування конопель. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За місцем проживання порушника поліцейські виявили близько 1 кг канабісу, 3 пристрої для вживання заборонених речовин, електроні ваги, зіп-пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження.
Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 150 000 гривень.
Як з’ясувалося, у травні цього року в одному із сіл Володимирського району чоловік вирощував рослини конопель та обробляв їх, нещодавно так званий «урожай» він перевіз до Нововолинська. Наразі мета вирощування заборонених речовини з’ясовується.
У поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів і вирощування конопель. Триває досудове розслідування.
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