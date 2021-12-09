У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень

У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень
В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки, співробітники відділення поліції Нововолинська спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю провели санкціоновані обшуки у 51-річного місцевого мешканця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За місцем проживання порушника поліцейські виявили близько 1 кг канабісу, 3 пристрої для вживання заборонених речовин, електроні ваги, зіп-пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження.

Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 150 000 гривень.
У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень

Як з’ясувалося, у травні цього року в одному із сіл Володимирського району чоловік вирощував рослини конопель та обробляв їх, нещодавно так званий «урожай» він перевіз до Нововолинська. Наразі мета вирощування заборонених речовини з’ясовується.
У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень

У поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів і вирощування конопель. Триває досудове розслідування.
У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень
У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю
Сьогодні, 11:23
Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну
Сьогодні, 11:10
У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень
Сьогодні, 10:52
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Сьогодні, 10:41
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині Волинянин втрапив за ґрати за те, що возив пістолет та наркотики у машині
09 грудень, 2021, 12:09
Волинянину, який виготовляв вдома наркотичні засоби, «світить» до 10 років тюрми Волинянину, який виготовляв вдома наркотичні засоби, «світить» до 10 років тюрми
03 червень, 2021, 17:48
Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками Поліція затримала волинянина, який розгулював містом з наркотиками
31 березень, 2021, 16:36
У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
16 лютий, 2021, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США мають намір притягнути Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 12:22
 0
Росіяни у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України, – МВС
Сьогодні, 12:05
 0
Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині затримали жінку, яка перебуває у розшуку за вчинення злочину
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьку вночі затримали 3 п'яних водіїв
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8