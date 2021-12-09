У волинянина виявили наркотичних речовин на 150 000 гривень

В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки, співробітники відділення поліції Нововолинська спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю провели санкціоновані обшуки у 51-річного місцевого мешканця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За місцем проживання порушника поліцейські виявили близько 1 кг канабісу, 3 пристрої для вживання заборонених речовин, електроні ваги, зіп-пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження.Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 150 000 гривень.Як з’ясувалося, у травні цього року в одному із сіл Володимирського району чоловік вирощував рослини конопель та обробляв їх, нещодавно так званий «урожай» він перевіз до Нововолинська. Наразі мета вирощування заборонених речовини з’ясовується.У поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів і вирощування конопель. Триває досудове розслідування.