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Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю

Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого.
Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю

Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років.
Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю

З’ясовано, що її «головним менеджером» була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ.
Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю

Так жінка сформувала агентурну мережу та перейшла у режим очікування подальших вказівок.

За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації.

Зокрема, створювали пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували «рускій мір» і закликали до захоплення державної влади в Україні.
Киянка, яку завербували під час поїздок до РФ, координувала наступ окупантів на столицю

Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

- дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;
- стан захищеності військових об’єктів;
- цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів.

СБУ зібрала беззаперечні докази їхньої злочинної співпраці з ворогом.

Наразі організаторці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 2. ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).

Одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) ККУ.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного агента за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Заходи із викриття та документування проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.

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Теги: Росія, Україна, війна
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