Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака





27-річного лучанина позбавили волі на три роки та шість місяців, пише



У суді обвинувачений лучанин вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Потерпілі – родичі загиблого хлопця – наполягали на суворому покаранні обвинуваченого, сказано у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17 серпня.



Суддя Ігор Ясельський постановив стягнули на користь потерпілої сторони 500 тисяч гривень моральної шкоди. Також на користь двох потерпілих стягнули з обвинуваченого по 8 800 гривень на правову допомогу у справі.



Аварія сталася в листопаді минулого року



Пішохід загинув на місці події. Згідно з висновком судово-медичної експертизи отримані травми відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.



Оголошений вирок обвинувачений може оскаржити у Волинському апеляційному суді.

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