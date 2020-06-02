Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака

Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака
У Луцьку засудили водія автомобіля Ford Fusion, який торік у листопаді вчинив смертельний наїзд на 18-річного пішохода на нерегульованому пішохідному переході.

27-річного лучанина позбавили волі на три роки та шість місяців, пише Суспільне.

У суді обвинувачений лучанин вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Потерпілі – родичі загиблого хлопця – наполягали на суворому покаранні обвинуваченого, сказано у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 17 серпня.

Суддя Ігор Ясельський постановив стягнули на користь потерпілої сторони 500 тисяч гривень моральної шкоди. Також на користь двох потерпілих стягнули з обвинуваченого по 8 800 гривень на правову допомогу у справі.

Аварія сталася в листопаді минулого року на вулиці Рівненській в селі Струмівка біля Луцька. 18-річний хлопець переходив дорогу, коли на нього наїхав водій легковика. Алкоголю в крові водія тоді не виявили.
Судили водія, який біля Луцька на пішохідному переході на смерть збив 18-річного юнака

Пішохід загинув на місці події. Згідно з висновком судово-медичної експертизи отримані травми відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Оголошений вирок обвинувачений може оскаржити у Волинському апеляційному суді.

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Теги: Аварія, Луцьк, водій, суд
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