У Луцьку вночі затримали 3 п'яних водіїв

У Луцьку вночі затримали 3 п'яних водіїв
Під час нічної зміни 25 серпня у Луцьку патрульні виявили 3 водіїв, які керували у стані сп’яніння.

Про це повідомляють правоохоронці у Фейсбук.

Правоохоронці виявили Renault Megane, Volkswagen Passat та ВАЗ 2105, водії яких керували з порушенням ПДР. А під час спілкування з якими, охоронці порядку виявили в них ознаки алкогольного сп’яніння.

0,42‰, 1,69‰ та 0,98 ‰ — такими були результати огляду 30-річного, 24-річного та 23-річного порушників.

На всіх слали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: водії, Луцьк, п'яні
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