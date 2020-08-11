У Луцьку вночі затримали 3 п'яних водіїв
Сьогодні, 11:27
Під час нічної зміни 25 серпня у Луцьку патрульні виявили 3 водіїв, які керували у стані сп’яніння.
Про це повідомляють правоохоронці у Фейсбук.
Правоохоронці виявили Renault Megane, Volkswagen Passat та ВАЗ 2105, водії яких керували з порушенням ПДР. А під час спілкування з якими, охоронці порядку виявили в них ознаки алкогольного сп’яніння.
0,42‰, 1,69‰ та 0,98 ‰ — такими були результати огляду 30-річного, 24-річного та 23-річного порушників.
На всіх слали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це повідомляють правоохоронці у Фейсбук.
Правоохоронці виявили Renault Megane, Volkswagen Passat та ВАЗ 2105, водії яких керували з порушенням ПДР. А під час спілкування з якими, охоронці порядку виявили в них ознаки алкогольного сп’яніння.
0,42‰, 1,69‰ та 0,98 ‰ — такими були результати огляду 30-річного, 24-річного та 23-річного порушників.
На всіх слали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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