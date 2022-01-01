Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну





Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



100 упакувань тютюну для кальяну, загальною вагою 10 кілограмів, прикордонники знайшли у конструктивних особливостях, а саме сходах транспортного засобу.



Товар, вартістю понад 30 тисяч гривень, встановленим порядком вилучили працівники митниці. На 38-річного водія складено адмінпротокол про порушення митних правил.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 24 серпня, в пункті пропуску «Ягодин» оглядова група виявила сховок тютюну в рейсовому автобусі, що їхав до Варшави.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.100 упакувань тютюну для кальяну, загальною вагою 10 кілограмів, прикордонники знайшли у конструктивних особливостях, а саме сходах транспортного засобу.Товар, вартістю понад 30 тисяч гривень, встановленим порядком вилучили працівники митниці. На 38-річного водія складено адмінпротокол про порушення митних правил.

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