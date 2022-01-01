Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну

Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну
Учора, 24 серпня, в пункті пропуску «Ягодин» оглядова група виявила сховок тютюну в рейсовому автобусі, що їхав до Варшави.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

100 упакувань тютюну для кальяну, загальною вагою 10 кілограмів, прикордонники знайшли у конструктивних особливостях, а саме сходах транспортного засобу.

Товар, вартістю понад 30 тисяч гривень, встановленим порядком вилучили працівники митниці. На 38-річного водія складено адмінпротокол про порушення митних правил.
Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну
Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну
Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну


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Теги: контрабанда, Ягодин, тютюн до кальяну
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