Через «Ягодин» контрабандист намагався провезти 10 кілограмів тютюну для кальяну
Сьогодні, 11:10
Учора, 24 серпня, в пункті пропуску «Ягодин» оглядова група виявила сховок тютюну в рейсовому автобусі, що їхав до Варшави.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
100 упакувань тютюну для кальяну, загальною вагою 10 кілограмів, прикордонники знайшли у конструктивних особливостях, а саме сходах транспортного засобу.
Товар, вартістю понад 30 тисяч гривень, встановленим порядком вилучили працівники митниці. На 38-річного водія складено адмінпротокол про порушення митних правил.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
100 упакувань тютюну для кальяну, загальною вагою 10 кілограмів, прикордонники знайшли у конструктивних особливостях, а саме сходах транспортного засобу.
Товар, вартістю понад 30 тисяч гривень, встановленим порядком вилучили працівники митниці. На 38-річного водія складено адмінпротокол про порушення митних правил.
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