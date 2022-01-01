Курс валют у Луцьку 25 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.60, а продають - за 40.90.



Щодо польського злотого, то його купують продають - за 8,52.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 серпня готівковий курс долара становить 40.87.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.60, а продають - за 40.90.Щодо польського злотого, то його купують продають - за 8,52.

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