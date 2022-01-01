Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:50
25 серпня готівковий курс долара становить 40.87.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.60, а продають - за 40.90.
Щодо польського злотого, то його купують продають - за 8,52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.60, а продають - за 40.90.
Щодо польського злотого, то його купують продають - за 8,52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:50
Росія за добу втратила 3 гелікоптери
Сьогодні, 09:45
Росія завдала ракетного удару по Київщині
Сьогодні, 09:33
Медіа