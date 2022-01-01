Українські захисники знищили за добу кілька ворожих складів із боєприпасами





Про це Сергій Братчук.



За його даними впродовж доби окупанти втратили:



- склад БК у Токмаку Запорізької області;

- базу в Ровеньках Луганської області;

- базу в Каховському районі Херсонщини;

- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області;



Також наразі уточнюється інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонщини.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ «вишкірили зуби»: окупант жаліється дружині, що сидить «в капкані»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 серпня Збройні сили України знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.Про це повідомляє речника Одеської ОВАЗа його даними впродовж доби окупанти втратили:- склад БК у Токмаку Запорізької області;- базу в Ровеньках Луганської області;- базу в Каховському районі Херсонщини;- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області;Також наразі уточнюється інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонщини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію