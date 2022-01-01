Українські захисники знищили за добу кілька ворожих складів із боєприпасами
Сьогодні, 07:07
24 серпня Збройні сили України знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.
Про це повідомляє речника Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його даними впродовж доби окупанти втратили:
- склад БК у Токмаку Запорізької області;
- базу в Ровеньках Луганської області;
- базу в Каховському районі Херсонщини;
- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області;
Також наразі уточнюється інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонщини.
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Про це повідомляє речника Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його даними впродовж доби окупанти втратили:
- склад БК у Токмаку Запорізької області;
- базу в Ровеньках Луганської області;
- базу в Каховському районі Херсонщини;
- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області;
Також наразі уточнюється інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонщини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ «вишкірили зуби»: окупант жаліється дружині, що сидить «в капкані»
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