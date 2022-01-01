Українські захисники знищили за добу кілька ворожих складів із боєприпасами

Українські захисники знищили за добу кілька ворожих складів із боєприпасами
24 серпня Збройні сили України знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.

Про це повідомляє речника Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його даними впродовж доби окупанти втратили:

- склад БК у Токмаку Запорізької області;
- базу в Ровеньках Луганської області;
- базу в Каховському районі Херсонщини;
- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області;

Також наразі уточнюється інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонщини.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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