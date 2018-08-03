У центрі Луцька – затор через ДТП

У центрі Луцька – затор через ДТП
У Луцьку на проспекті Волі утворився значний затор через ДТП.

Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.

У Луцьку біля Волинського обласного центру служби крові на проспекті Волі не розминулися два авто.

ДТП сталася близько 12:30 год.

Внаслідок аварії на проспекті Волі в напрямку до центру міста утворився затор. Рух транспорту ускладнений.
У центрі Луцька – затор через ДТП

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Теги: Луцьк, ДТП, центр
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