У центрі Луцька – затор через ДТП
Сьогодні, 13:01
У Луцьку на проспекті Волі утворився значний затор через ДТП.
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
У Луцьку біля Волинського обласного центру служби крові на проспекті Волі не розминулися два авто.
ДТП сталася близько 12:30 год.
Внаслідок аварії на проспекті Волі в напрямку до центру міста утворився затор. Рух транспорту ускладнений.
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Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
У Луцьку біля Волинського обласного центру служби крові на проспекті Волі не розминулися два авто.
ДТП сталася близько 12:30 год.
Внаслідок аварії на проспекті Волі в напрямку до центру міста утворився затор. Рух транспорту ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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