Більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла





Про це Іван Федоров.



"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав він



За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці більшої частини тимчасово окуповано території Запорізької області залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць не має газу.Про це повідомляє мер Енергодару"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав вінЗа словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.

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