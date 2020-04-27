Більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла
Сьогодні, 13:30
Мешканці більшої частини тимчасово окуповано території Запорізької області залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць не має газу.
Про це повідомляє мер Енергодару Іван Федоров.
"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав він
За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.
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Про це повідомляє мер Енергодару Іван Федоров.
"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав він
За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.
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