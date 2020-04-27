Більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла

Більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла
Мешканці більшої частини тимчасово окуповано території Запорізької області залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць не має газу.

Про це повідомляє мер Енергодару Іван Федоров.

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав він

За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.

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Теги: Запоріжжя, світло, вода
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