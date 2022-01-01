Школи ще визначаються: коли батьки у Луцьку дізнаються про форму роботи закладів освіти





Про це розповів Віталій Бондар.



Про остаточне рішення школи мають ухвалити і донести до батьків 30 серпня.



"Зараз йде напрацювання. Є рішення комісії ТЕБ та НС, заклади освіти повідомлені, вони зараз попрацюють і подумають, що будуть радити батькам. Бо не кожен заклад спроможний вмістити в укритті всіх учнів школи", – зазначив Віталій Бондар.



Зі слів керівника міського департаменту, кожна школа має визначитися – працювати в онлайн, офлайн чи змішаному режимі.



Окрім спроможності укриттів заклади освіти також будуть зважати на результати опитування батьків, яке вже провели в усіх школах громади. Зі слів Віталія Бондаря, загалом 59 % батьків проголосували "За" навчання у форматі офлайн, коли діти навчатимуться безпосереднього у закладі освіти.



У Луцькій територіальній громаді до навчального року 2022/2023 готові 33 із 38-ми шкіл. У цих закладах є укриття і навчання відбуватиметься в офлайн форматі. Ще в п'яти школах громади, де захисних приміщень немає або вони не готові до використання, учні навчатимуться дистанційно або шукатимуть альтернативні приміщення.

Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади.



Школярі у прикордонних із Білоруссю громадах навчальний рік розпочнуть в онлайн режимі. Школи працюватимуть дистанційно, – вирішила Рада оборони області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 25 серпня загальноосвітні заклади Луцької громади ще визначаються, у якій формі розпочнуть навчальний рік.Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освітуПро остаточне рішення школи мають ухвалити і донести до батьків 30 серпня."Зараз йде напрацювання. Є рішення комісії ТЕБ та НС, заклади освіти повідомлені, вони зараз попрацюють і подумають, що будуть радити батькам. Бо не кожен заклад спроможний вмістити в укритті всіх учнів школи", – зазначив Віталій Бондар.Зі слів керівника міського департаменту, кожна школа має визначитися – працювати в онлайн, офлайн чи змішаному режимі.Окрім спроможності укриттів заклади освіти також будуть зважати на результати опитування батьків, яке вже провели в усіх школах громади. Зі слів Віталія Бондаря, загалом 59 % батьків проголосували "За" навчання у форматі офлайн, коли діти навчатимуться безпосереднього у закладі освіти.У Луцькій територіальній громаді до навчального року 2022/2023 готові 33 із 38-ми шкіл. У цих закладах є укриття і навчання відбуватиметься в офлайн форматі. Ще в п'яти школах громади, де захисних приміщень немає або вони не готові до використання, учні навчатимуться дистанційно або шукатимуть альтернативні приміщення.Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади.Школярі у прикордонних із Білоруссю громадах навчальний рік розпочнуть в онлайн режимі. Школи працюватимуть дистанційно, – вирішила Рада оборони області.

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