На Волині п`яний водій вантажівки в’їхав у припаркований автомобіль

Сьогодні, 25 серпня, волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 484км+400м.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що вантажівка Volvo здійснила наїзд на припаркований DAF. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.Під час спілкування з 62-річним винуватцем автопригоди, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,71 проміле, що більше як в 13 разів перевищує допустиму норму.На нього слали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених порушень.