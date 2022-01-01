На Волині п`яний водій вантажівки в’їхав у припаркований автомобіль
Сьогодні, 17:10
Сьогодні, 25 серпня, волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 484км+400м.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що вантажівка Volvo здійснила наїзд на припаркований DAF. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Під час спілкування з 62-річним винуватцем автопригоди, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,71 проміле, що більше як в 13 разів перевищує допустиму норму.
На нього слали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених порушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що вантажівка Volvo здійснила наїзд на припаркований DAF. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Під час спілкування з 62-річним винуватцем автопригоди, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,71 проміле, що більше як в 13 разів перевищує допустиму норму.
На нього слали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених порушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив законопроєкт «Про медіа», який гостро критикують
Сьогодні, 17:50
На Волині п`яний водій вантажівки в’їхав у припаркований автомобіль
Сьогодні, 17:10
Дії окупантів спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції
Сьогодні, 16:48
Школи ще визначаються: коли батьки у Луцьку дізнаються про форму роботи закладів освіти
Сьогодні, 16:24
Медіа