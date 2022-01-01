Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників, – ЗМІ

Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників, – ЗМІ
Україна отримала від Тайваню 800 безпілотників-бомбардувальників ближнього радіусу дії Revolver 860.

Дрон скидає снаряди завдяки барабану, що обертається, як у револьвера. Безпілотник Revolver 860 може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів на відстань до 20 кілометрів.Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Bild.

Такий дрон може нести до восьми 60-міліметрових мінометних снарядів. Він скидає їх завдяки барабану, що обертається, як у револьвера. За повного завантаження безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин, йдеться у повідомленні.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

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Теги: Україна, допомога, Кіпр
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