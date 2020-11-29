У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування

У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування
Студентка 2 курсу журналістики Лесиного вишу Вікторія Березовська потребує коштів на дороговартісне лікування.

Про це повідомила доцент кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Марія Рожило.

Дівчині поставили діагноз – розсіяний склероз.

"Прошу всіх небайдужих підтримати дівчину фінансово за реквізитами картки її мами Людмили Березовської:

Приват Банк 4149439047659499", - йдеться у повідомленні.
У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування

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Теги: Вікторія Березовська, Луцьк, розсіяний склероз, допомога, лікування
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