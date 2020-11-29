У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування

Вікторія Березовська потребує коштів на дороговартісне лікування.



Про це Марія Рожило.



Дівчині поставили діагноз – розсіяний склероз.



"Прошу всіх небайдужих підтримати дівчину фінансово за реквізитами картки її мами Людмили Березовської:



Приват Банк 4149439047659499", - йдеться у повідомленні.



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