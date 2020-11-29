У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування
Сьогодні, 22:15
Студентка 2 курсу журналістики Лесиного вишу Вікторія Березовська потребує коштів на дороговартісне лікування.
Про це повідомила доцент кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Марія Рожило.
Дівчині поставили діагноз – розсіяний склероз.
"Прошу всіх небайдужих підтримати дівчину фінансово за реквізитами картки її мами Людмили Березовської:
Приват Банк 4149439047659499", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила доцент кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Марія Рожило.
Дівчині поставили діагноз – розсіяний склероз.
"Прошу всіх небайдужих підтримати дівчину фінансово за реквізитами картки її мами Людмили Березовської:
Приват Банк 4149439047659499", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У студентки луцького вишу діагностували розсіяний склероз: необхідні кошти на лікування
Сьогодні, 22:15
На окупованій Донеччині виявили 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, – дослідження Єльського університету
Сьогодні, 21:10
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа