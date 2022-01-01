На окупованій Донеччині виявили 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, – дослідження Єльського університету





Про це повідомляється у звіті дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США, передає



У звіті зазначається, що Росія та бойовики "ЛДНР" керують принаймні 21 таким об’єктом у Донецькій області. Існує чотири типи об’єктів, задіяних у фільтрації: для реєстрації, утримання, вторинних допитів та затриманих.



Це розслідування Conflict Observatory було проведено з використанням збору, аналізу та документації даних із відкритих джерел. Кожне джерело було оцінено за критеріями, встановленими Берклійським протоколом з розслідування цифрових відкритих джерел.



Відомо, що окупанти облаштували фільтраційні табори на теориторіях шкіл, ринків та в'язниць. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.



Як йдеться у звіті, умови, про які повідомляють особи, які були звільнені з досліджених закладів, можуть вважатися жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини.



Ці умови включають переповненість закладів, відсутність доступу до відповідних санітарних умов, недостатню кількість їжі та чистої води, вплив стихії, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках поводження, якого зазнали звільнені, як-от застосування електричного струму, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, може вважатися катуванням.



"Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов’язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти утримують полонених та викрадених, затриманих людей у фільтраційних таборах чотирьох типів.Про це повідомляється у звіті дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ У звіті зазначається, що Росія та бойовики "ЛДНР" керують принаймні 21 таким об’єктом у Донецькій області. Існує чотири типи об’єктів, задіяних у фільтрації: для реєстрації, утримання, вторинних допитів та затриманих.Це розслідування Conflict Observatory було проведено з використанням збору, аналізу та документації даних із відкритих джерел. Кожне джерело було оцінено за критеріями, встановленими Берклійським протоколом з розслідування цифрових відкритих джерел.Відомо, що окупанти облаштували фільтраційні табори на теориторіях шкіл, ринків та в'язниць. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.Як йдеться у звіті, умови, про які повідомляють особи, які були звільнені з досліджених закладів, можуть вважатися жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини.Ці умови включають переповненість закладів, відсутність доступу до відповідних санітарних умов, недостатню кількість їжі та чистої води, вплив стихії, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках поводження, якого зазнали звільнені, як-от застосування електричного струму, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, може вважатися катуванням."Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов’язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках.

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