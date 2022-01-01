На окупованій Донеччині виявили 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, – дослідження Єльського університету
Сьогодні, 21:10
Окупанти утримують полонених та викрадених, затриманих людей у фільтраційних таборах чотирьох типів.
Про це повідомляється у звіті дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.
У звіті зазначається, що Росія та бойовики "ЛДНР" керують принаймні 21 таким об’єктом у Донецькій області. Існує чотири типи об’єктів, задіяних у фільтрації: для реєстрації, утримання, вторинних допитів та затриманих.
Це розслідування Conflict Observatory було проведено з використанням збору, аналізу та документації даних із відкритих джерел. Кожне джерело було оцінено за критеріями, встановленими Берклійським протоколом з розслідування цифрових відкритих джерел.
Відомо, що окупанти облаштували фільтраційні табори на теориторіях шкіл, ринків та в'язниць. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.
Як йдеться у звіті, умови, про які повідомляють особи, які були звільнені з досліджених закладів, можуть вважатися жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини.
Ці умови включають переповненість закладів, відсутність доступу до відповідних санітарних умов, недостатню кількість їжі та чистої води, вплив стихії, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках поводження, якого зазнали звільнені, як-от застосування електричного струму, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, може вважатися катуванням.
"Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов’язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється у звіті дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.
У звіті зазначається, що Росія та бойовики "ЛДНР" керують принаймні 21 таким об’єктом у Донецькій області. Існує чотири типи об’єктів, задіяних у фільтрації: для реєстрації, утримання, вторинних допитів та затриманих.
Це розслідування Conflict Observatory було проведено з використанням збору, аналізу та документації даних із відкритих джерел. Кожне джерело було оцінено за критеріями, встановленими Берклійським протоколом з розслідування цифрових відкритих джерел.
Відомо, що окупанти облаштували фільтраційні табори на теориторіях шкіл, ринків та в'язниць. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.
Як йдеться у звіті, умови, про які повідомляють особи, які були звільнені з досліджених закладів, можуть вважатися жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини.
Ці умови включають переповненість закладів, відсутність доступу до відповідних санітарних умов, недостатню кількість їжі та чистої води, вплив стихії, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках поводження, якого зазнали звільнені, як-от застосування електричного струму, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, може вважатися катуванням.
"Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов’язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На окупованій Донеччині виявили 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, – дослідження Єльського університету
Сьогодні, 21:10
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
Сьогодні, 19:10
Медіа