Художник Луцька розмалював вагон «Потяга до перемоги». ФОТО. ВІДЕО

Художник Луцька розмалював вагон «Потяга до перемоги». ФОТО. ВІДЕО
Луцький художник Андрій Присяжнюк розписав вагон для проєкту Укразлізниці «Потяг до перемоги».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Митець виклав фото та відео роботи.

«16 травня в місті Євпаторія, що в Українському Криму, Богдан Зіза облив міську адміністрацію жовтою та синьою фарбою. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Такий вчинок заслуговує на нашу увагу та сприяння якнайскорішому звільненню Богдана», – зазначив митець.


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Теги: вагон, Присяжнюк, розмалював потяг
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