Художник Луцька розмалював вагон «Потяга до перемоги». ФОТО. ВІДЕО

Андрій Присяжнюк розписав вагон для проєкту Укразлізниці «Потяг до перемоги».



Про це він написав на своїй сторінці у



Митець виклав фото та відео роботи.



«16 травня в місті Євпаторія, що в Українському Криму, Богдан Зіза облив міську адміністрацію жовтою та синьою фарбою. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Такий вчинок заслуговує на нашу увагу та сприяння якнайскорішому звільненню Богдана», – зазначив митець.





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