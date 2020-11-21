Художник Луцька розмалював вагон «Потяга до перемоги». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 23:00
Луцький художник Андрій Присяжнюк розписав вагон для проєкту Укразлізниці «Потяг до перемоги».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Митець виклав фото та відео роботи.
«16 травня в місті Євпаторія, що в Українському Криму, Богдан Зіза облив міську адміністрацію жовтою та синьою фарбою. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Такий вчинок заслуговує на нашу увагу та сприяння якнайскорішому звільненню Богдана», – зазначив митець.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Митець виклав фото та відео роботи.
«16 травня в місті Євпаторія, що в Українському Криму, Богдан Зіза облив міську адміністрацію жовтою та синьою фарбою. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Такий вчинок заслуговує на нашу увагу та сприяння якнайскорішому звільненню Богдана», – зазначив митець.
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