Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня
У Луцьку 27 серпня ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 26-28°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-22°С.

Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура
вночі - 13-18°, вдень - 27-32°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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