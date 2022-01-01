Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 26-28°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-22°С.



Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура

вночі - 13-18°, вдень - 27-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 27 серпня ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 26-28°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 27-22°С.Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температуравночі - 13-18°, вдень - 27-32°.

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