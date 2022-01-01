Готував кадри для СБУ: в Україні на держзраді викрили керівника інституту
Сьогодні, 18:25
СБУ затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ продовжує очищення власних лав: у результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.
Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ продовжує очищення власних лав: у результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.
Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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