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Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині

Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині
На війні за Україну загинув мешканець села Звірів Підгайцівської громади Сергій Лавренчук.

Про це повідомили у громаді.

Старший солдат Лавренчук Сергій Тарасович із села Звірів помер 25 серпня 2022 року у клінічній лікарні ім. Мечникова м. Дніпро від тяжкого поранення в голову, отриманого під час захисту Батьківщини 13 серпня 2022 р. біля с. Мар'янка.

Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року.

Колектив Підгайцівської сільської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус висловлюють щирі співчуття та розділяють горе родини, близьких, друзів загиблого.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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