Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині
Сьогодні, 17:30
На війні за Україну загинув мешканець села Звірів Підгайцівської громади Сергій Лавренчук.
Про це повідомили у громаді.
Старший солдат Лавренчук Сергій Тарасович із села Звірів помер 25 серпня 2022 року у клінічній лікарні ім. Мечникова м. Дніпро від тяжкого поранення в голову, отриманого під час захисту Батьківщини 13 серпня 2022 р. біля с. Мар'янка.
Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року.
Колектив Підгайцівської сільської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус висловлюють щирі співчуття та розділяють горе родини, близьких, друзів загиблого.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!
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Про це повідомили у громаді.
Старший солдат Лавренчук Сергій Тарасович із села Звірів помер 25 серпня 2022 року у клінічній лікарні ім. Мечникова м. Дніпро від тяжкого поранення в голову, отриманого під час захисту Батьківщини 13 серпня 2022 р. біля с. Мар'янка.
Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року.
Колектив Підгайцівської сільської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус висловлюють щирі співчуття та розділяють горе родини, близьких, друзів загиблого.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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