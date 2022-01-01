Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині

Сергій Лавренчук.



Про це



Старший солдат Лавренчук Сергій Тарасович із села Звірів помер 25 серпня 2022 року у клінічній лікарні ім. Мечникова м. Дніпро від тяжкого поранення в голову, отриманого під час захисту Батьківщини 13 серпня 2022 р. біля с. Мар'янка.



Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року.



Колектив Підгайцівської сільської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус висловлюють щирі співчуття та розділяють горе родини, близьких, друзів загиблого.



Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні за Україну загинув мешканець села Звірів Підгайцівської громадиПро це повідомили у громаді.Старший солдат Лавренчук Сергій Тарасович із села Звірів помер 25 серпня 2022 року у клінічній лікарні ім. Мечникова м. Дніпро від тяжкого поранення в голову, отриманого під час захисту Батьківщини 13 серпня 2022 р. біля с. Мар'янка.Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року.Колектив Підгайцівської сільської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус висловлюють щирі співчуття та розділяють горе родини, близьких, друзів загиблого.Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!

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