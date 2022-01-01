Волинянин врятував півторарічного хлопчика, який тонув

Волинянин врятував півторарічного хлопчика, який тонув
У Камінь-Каширській громаді на місцевій водоймі чоловік врятував півторарічну дитину, яка тонула.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вадим Андрусь проїжджав поруч водойми, де тієї миті тонув маленький хлопчик і своїми діями врятував майже бездиханну дитину.

Чоловік побачив, як за течією пливе дитина, зрозумів, що трапилось щось погане і кинувся на допомогу. Витягнув із води хлопчика, який уже не рухався, і взявся реанімувати. Через трохи дитина почала подавати ознаки життя, дихати.

Батьки дитини кажуть, що залишили незамкнутими ворота і не помітили, коли хлопчик пішов на водойму.

Рятувальники вкотре закликають громадян пильнувати за дітьми і не залишати їх без нагляду!

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Теги: Волинь, водойма, хлопчик
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