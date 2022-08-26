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Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ

Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.

Про це пише Українська правда з посиланням на білоруське держвидання Белта.

"Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо й білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!" - йдеться у повідомленні.

За його словами, зараз Захід у рамках операції "Атлантична рішучість" продовжує вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть у тому числі і до країн Східної Європи.

"Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають. Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень – ми їх знаємо, я не погрожую нікому, вони дивляться за нами, а ми стежимо за ними", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі додав, що якщо не влада в Європі, то військові "прекрасно розуміють: загострювати відносини з Білоруссю не можна, тому що це загострення відносин і з Союзною державою з ядерною зброєю".

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Теги: Росія, Україна, війна
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