Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ





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"Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо й білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!" - йдеться у повідомленні.



За його словами, зараз Захід у рамках операції "Атлантична рішучість" продовжує вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть у тому числі і до країн Східної Європи.



"Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають. Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень – ми їх знаємо, я не погрожую нікому, вони дивляться за нами, а ми стежимо за ними", - сказав Лукашенко.



Самопроголошений президент Білорусі додав, що якщо не влада в Європі, то військові "прекрасно розуміють: загострювати відносини з Білоруссю не можна, тому що це загострення відносин і з Союзною державою з ядерною зброєю".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.Про це пише Українська правда з посиланням на білоруське держвидання Белта."Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо й білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!" - йдеться у повідомленні.За його словами, зараз Захід у рамках операції "Атлантична рішучість" продовжує вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть у тому числі і до країн Східної Європи."Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають. Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень – ми їх знаємо, я не погрожую нікому, вони дивляться за нами, а ми стежимо за ними", - сказав Лукашенко.Самопроголошений президент Білорусі додав, що якщо не влада в Європі, то військові "прекрасно розуміють: загострювати відносини з Білоруссю не можна, тому що це загострення відносин і з Союзною державою з ядерною зброєю".

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