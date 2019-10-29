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Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса
Валентину Войчуну – 52 роки. Чоловік мешкає у селі Гать, що у Торчинській громаді. Має чимале господарство і щиро захоплюється тим, чим займається. Окрім буденних справ, має ще одну – улюблену. До початку повномасштабної війни придбав коптилку та вудив м’ясо. Полюбилися копченості і родині, і друзям, а тепер уже й українським воїнам. Сидіти, склавши руки, поки хлопці віддають своє життя за Батьківщину, – не може і не хоче. Працювати заради перемоги, каже, – мусить кожен.

Пів року чоловік активно волонтерить. За увесь час передав бійцям близько півтори тонни м’яса та щонайменше півтори тисячі банок тушонок і каш. Розповідати про добрі діла журналістам соромився, утім врешті таки погодився.

Публікація створена в рамках проєкту «Ми з України!», ініційованого Національною спілкою журналістів України.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


«Ай, та я ж не вмію говорити. Закінчив одну бурсу. Що я там можу розказати?» – зніяковіло каже пан Валентин на початку інтерв’ю, та під час бесіди добирає красномовні слова.

Господарство, розповідає, чимале, тож цікавимось, як справляється.

«Маю землі трошки. Я, дружина, син і невістка займаємося сільським господарством: худобу вирощуємо, про садок турбуємось. Є три корови, понад десяток свиней і двадцять п’ять сімей бджіл. Знаєте, роботи – море, якщо людина не п’є. І ще копійка якась – приємний бонус», – пояснює Валентин Войчун.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


24 лютого чоловік пережив важко. Допомогли, каже, пігулки і робота.

«Пам’ятаю виступ президента. Чую – війна. Стало неприємно на душі, все перевернулося. На таблетках навіть сидів, бо це великий шок. Ступор був перші дні, а потім надумав таки до роботи братися і ЗСУ помагати. Написав у місцевих спільнотах у фейсбуці, що збираю гроші на м’яско для наших захисників. Люди щедрі такі на початку були, грошей багато скидали», – пригадує Валентин.

М’ясо, зауважує, недешеве, але воїни потребують смачної та калорійної їжі. Спершу взялися за тушонку. Готують, розповідає, всі гуртом, а внучка задає настрій і співає «Ой, у лузі червона калина» поруч.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


Дещо згодом вирішив таки повернутися до улюбленої справи і коптити м’ясо, щоправда, для воїнів і безоплатно. Гроші – лише за сировину.

«Минулого року купили з дружиною оту коптилочку. Величенька вона у нас – до п’ятдесяти кілограмів. Знову написав у фейсбуці, що починаю збір коштів. Перший зателефонував Шевчук (волинський волонтер Ігор Шевчук – ред.), мовляв, давай спробуєм, я привезу м’ясо. Для своїх рідних, які воюють, часто замовляють. А дзвонять – звідусіль», – додає чоловік.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


Волонтер Ігор Шевчук каже: знайомі з Валентином давно, бо вчилися в одній школі у Воютині. Утім співпрацювати почали з початком повномасштабної війни.

«Про його таку ініціативу дізнався з фейсбуку. Купив бочка на базарі, кури і завіз йому. Він – великий молодець. Зауважте, я лише сировину даю, на інше – витрачає сам. Маринад, електрика – це ж усе гроші. А він передав щонайменше півтори тонни м’яса. Крім того, дуже багато меду, бо він же – пасічник у нас», – підкреслює Ігор Шевчук.

Прикро, розповідає, що допомагають Збройним силам України дедалі рідше, а Валентин якраз належить до того невеликого відсотку, хто продовжує працювати, попри все.

«Це настільки проста та щира людина! З такими, як Валентин, ми і досягнемо перемоги», – наголошує волонтер.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


Валентина ж захоплює самовідданість Ігоря, тож у такому тандемі чоловіки працюють уже п’ятий місяць.

«Спершу всю допомогу носив у сільраду Воютина, вони там собі розпоряджалися, а згодом став Шевчуку віддавати, бо той возить хлопцям на передок. Кожної поїздки віддаю 200-250 банок тушонок і каш. Віддав близько тридцяти літрів меду і зо двадцять ящиків яблук», – розповідає пан Валентин.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


Окрім того, чоловік встигає знімати відео для ТіkТоk. Ба більше, робить це самостійно.

«На сторінці все про копченості. Такі уривочки під музику викладаю. А що там вести? Сам усе роблю, звісно. Сім’я не допомагає з цим ділом, вони – непопулярні (усміхається – ред.). За читачами я не бігаю, мені однаково, то аби пам’ять була», – пояснює Валентин Войчун.



Відео Валентина часто потрапляють у рекомендації ТіkТоk, тож на ролики натрапляють і військові.

«Телефонує до мене якось чоловік. Представився воїном ЗСУ і сказав, що часто мої відео дивиться. А я коли щось публікую в ТіkТоk – пишу, що для захисників готую. Попросив у мене чотири курки», – пригадує чоловік.



А ось секретом маринаду для м’яса – не ділиться, проте з благою метою:

«З дружиною перепробували різні маринади і таки вибрали. Рецепт не скажу (усміхається – ред.). Хто хоче взнати – мусить скинути 500 гривень на армію. А що? Це ще якась копійка хлопцям».

Сам процес коптіння – доволі тривалий, але смак усе виправдовує.

«Маринуємо м’ясо три доби. Треба, щоб воно в середину добре проникло, аби ті приправи свою справу зробили. Інколи – дві доби, якщо шприцую (маринад впроскують шприцом у м’ясом – ред.), але тоді, коли терміново просять. Хочеться ж смачно зробити. Воно може й добу стояти, тільки толку з того? Зверху буде солоне, а в середині – ніяке.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


Сушимо годинки 3-4 в коптилці після того. Чим більше – тим краще. Було й таке, що на всю ніч лишали. І лише тоді – коптимо. Це займає годин 9. Наприкінці охолоджуємо вентилятором години 3-4. Я не технолог, але, кажуть, що треба різке охолодження, так краще зберігатиметься», – ділиться чоловік.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


В якості кінцевого продукту – не сумнівається. Переконує: м’ясо смачне та свіже.

«Як почало тепліти, купили з дружиною холодильничок, аби зберігати те все. Самі розумієте, що буде з тим м’ясом у спеку. Віддали тисяч десять. Він великий, правда, на тонну приблизно. Спеціально для того діла, скажімо. А гроші – дрібниця. Що ті гроші, як війна триває? Ми собі в селі, м’ясо є, сало є, то можемо добру справу зробити», – каже Валентин.

Зауважимо, аби збільшити термін придатності, волонтери м’ясо вакуумують, а закрутки – стерилізують.

«Кажуть, що «стріляють» банки, якщо в печі таке робити, то не раджу. Ми тушонки і кашки ставимо в автоклав, воно собі готується і стерилізується. Все смачненьке і безпечне», – запевняє чоловік.

Мотивує волонтерити, каже, той невимовний біль та жага до перемоги над московською ордою.

Годує воїнів і знімає ТіkТоk: чоловік з села на Волині передав для ЗСУ понад півтори тонни копченого м’яса


«Дивишся на тих жінок, які чекають, – серце розривається. Як після того не допомагати? Одні воюють – інші повинні тут працювати. На жаль, не всі це усвідомлюють. Не буду казати, як все ідеально, бо є люди, яким байдуже. Є такі, що мають, але копійки не дадуть. Всякі є.

Скільки війна буде тривати – стільки й допомагатиму. От зараз закупив 150 баночок півлітрових, підключив ще товариша, який пасіку має, і будемо туди мед наливати. Осінь – за кілька днів, тож треба імунітет підвищувати. А якщо з горішками – неперевершений смак!» – ділиться Валентин Войчун.

Та й на День Перемоги, підкреслює, вже плани є:

«На Перемогу завалимо в коптилку ковбаси два метри! Ух, смакота (усміхається – ред.). Пити не буду, бо не вживаю алкоголь зовсім. М’яса на все село нароблю і буду вгощати! А після свята – далі до роботи».

Ольга ВОЗНЯК

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Теги: Валентин Войчун, Ігор Шевчук, благодійність, Варте уваги, допомога ЗСУ
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