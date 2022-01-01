Найкращий виш Донбасу релокували на Волинь: які професії тут освоюють і як вступити вже цьогоріч*

Донецький національний технічний університет – виш зі столітньою історією. Професійний викладацький склад, потужне студентське самоврядування та сучасна матеріально-технічна база – запорука гарної репутації та передової позиції у рейтингах українських закладів вищої освіти. Щоправда, нині він – не на Донеччині, а у Луцьку.Заступник відповідального секретаря приймальної комісіїкаже: виш «переїжджає» уже не вперше, тому у своїх силах щодо вдалої організації навчального процесу – впевнені.«2014 року, коли почалися бойові дії, надійшов наказ і нас перевели у Покровськ. Там жили і працювали 8 років. На базі повноцінного філіалу, де до війни було лише шість напрямів підготовки, ми налагодили роботу всіх факультетів, завдяки міжнародним грантам відкрили та облаштували багато нових лабораторій. Закупили багато сучасного обладнання. Встигли придбати печі, 3D-принтери, станок із ЧПК – пристрій, який вирізає те, що ви попередньо запрограмували на комп’ютері, сонячні панелі; у Покровську навіть є комп'ютерний кластер, який подарували університету колеги із Штутгарту. Це не увесь перелік, однак найцінніше ми таки встигли забрати до Луцька», – розповідає В’ячеслав Каулін.Наказ про релокацію Міністерство освіти і науки України видало у квітні. Адміністрація та всі підрозділи, які забезпечують життєдіяльність університету, в повному складі евакуювалися, тож сумнівів щодо якості освіти, кажуть, бути не може. А в обласному центрі Волині, зазначає пан В’ячеслав, – університет неспроста.«Тут – наші партнери за багатьма міжнародними проєктами. Домовились із колегами Луцького національного технічного університету. Спеціально для нас вони виділили частину корпусу, що розташований на вулиці Софії Ковалевської, 29, а наші співробітники та студенти мешкають у гуртожитку ЛНТУ», – пояснює проректорка з науково педагогічної роботиУ ДонНТУ місцевому політеху не надякуються. Ба більше, виші вже встигли «потоваришувати» і провести кілька спільних заходів.«Нам навіть екскурсію у Луцьку організували. Надзвичайно тут подобається! Комфортне місто, привітні люди. Замок Любарта, що на купюрі, нарешті побачили. Маю надію, що ми із вами врешті зруйнуємо стереотипи про Схід та Захід», – зазначає Вікторія Яківна.«У всьому поганому можна завжди знайти щось добре. Зараз ситуація дуже складна, але саме війна стала тим фактором, що об'єднав країну, згуртував народ України у боротьбі проти ворога. Багато хто із жителів східної частини чи не вперше побував на заході України, знайшов тут прихисток та щиру допомогу, і це неможливо переоцінити. Ми дуже хочемо бачити серед своїх студентів місцевих жителів, справді. Хочемо зруйнувати всі міфи, той умовний бар’єр між регіонами. Студенти будуть знайомитися, товаришувати. А за молоддю – майбутнє країни, правда ж? Тож донецький виш на Волині – ще один великий крок до єдиної держави», – зауважує заступник відповідального секретаря приймальної комісії.До слова, навчання у ДонНТУ відбуватиметься у дистанційному режимі. Утім, в університеті запевняють: буде цікаво.«Нудних пар не буде, обіцяємо! Лабораторні і практичні роботи обов’язково проводитимемо. У нас є досвід вдалої «дистанційки». Поки наші студенти були вдома, викладачі обмірковували, як зробити навчання креативним і не «сухим». Таким чином є багато напрацювань у відеоформаті, до прикладу», – запевняє Каулін.Викладацький склад у Донецькому політесі дійсно потужний. Тут навчають люди, які неодноразово були відзначені найвищими державними преміями.«У ДонНТУ – чудова наукова школа. Майбутніх аспірантів та докторів науки готують люди, чиї імена відомі далеко за межами України, як-оттаМи їх дуже цінуємо, адже вчитися у таких професіоналів – неоціненний досвід», – наголошує завідувачка докторантурою та аспірантуроюЩе одна перевага Донецького політеху – насичене студентське життя, попри всі негаразди, що виникають на шляху.«ДонНТУ – це люди з великими серцями, тож хочеться, аби наша сім’я поповнилася. Незважаючи на всі біди, університет продовжує працювати і готувати справжніх фахівців. Я вступала 2015 року у Покровську і жодного разу не пошкодувала! Попри загострення на Донбасі, все одно подорожувала й брала активну участь у студентському самоврядуванні. Рівно рік тому були на морі в Маріуполі на тренінгах з лідерства. У Святогірськ на «Студентську веселку» їздили.А 2020 року наші студенти презентували захисні екрани для лікарів, роздруковані на 3D-принтері», – розповідає новоспечена аспіранткаПро свідомість та добродушність студентів, каже Анастасія, свідчить їхня волонтерська діяльність. Дівчина неодноразово організовувала благодійні акції, аби допомогти дітям-сиротам та безпритульним тваринам.«У магістратурі я більше приділила увагу навчанню, проте нудніше не стало. Я вибрала цікаву і водночас дуже важливу тему дипломної роботи, яку продовжуватиму досліджувати в аспірантурі. Крім того, влаштувалась на посаду культорганізатора в університеті, тому сумувати часу немає», – ділиться Анастасія.Студенти ДонНТУ мають можливість навчатися за різними міжнародними програмами, а також брати участь в обмінах, зокрема в Чехії, Німеччині, Іспанії, Португалії та Грузії.«Здобувачам освіти особливо подобається програма подвійного диплому. Наша студентка завдяки цьому проєкту була у місті Коруна, що в Іспанії, і паралельно навчалась у нас. Дівчина виконала і захистила магістерську роботу за кордоном і в Україні. До того ж, вона отримувала стипендію, яка покривала проживання. Також у нас зв’язки з університетом Кайзерслаутерна, адже там працює наш випускник. До речі, він уже професор», – захоплено пояснює В’ячеслав Каулін.Молодь залишається за кордоном частенько, тож така ситуація, каже пан В’ячеслав, має дві сторони медалі:«Сумно, що країна втрачає такі кадри, але з іншого боку – ми ж не у СРСР живемо, як за залізною завісою. Люди влаштовують своє життя, створюють авторитет та імідж Батьківщини. Величезна гордість – готувати таких спеціалістів».В університеті представлені лише актуальні спеціальності, тому перейматися щодо працевлаштування – не варто. У ДонНТУ йдуть у ногу з часом, тож навіть досліджують роботівЄ, звісно, і «вічні» спеціальності, як-от. В університеті пояснюють: добротний механік потрібен на будь-якому підприємстві, чи то вареники, чи зброю робити – без спеціаліста не обійтись.Випускники спеціальностіможуть працювати не лише на хімічних, а й на харчових та фармацевтичних підприємствах. Технолог знає, як сировину перетворити на продукт, а такі фахівці – незамінні.Ще одна надважлива спеціальність –, адже її випускники забезпечують той ресурс, без якого точно нікуди.«Спеціальність– унікальна для вищої освіти цього регіону, тож, вступники, не проґавте. До речі, аж 20 місць на бюджетну форму!– будівельна спеціальність, яка теж завжди актуальна. Щойно Україна переможе, доведеться відновлювати міста та дороги, а щоб це зробити надійно, потрібні справжні спеціалісти, правда ж? А ще земельні кадастри переробити, як на карті України якийсь Краснодар чи Воронеж з’явиться», – усміхаючись, додає декан гірничого факультетуДо слова, у ДонНТУ представлені й дещо нетипові для технічного університету спеціальності, як-оттаАбітурієнти, що вступають на базі повної загальної середньої освіти і на основі диплому молодшого спеціаліста, подавали документи до 23 серпня.Перша рекомендація вступників була за квотамиі тривала до 17 серпня. Станом на 19 серпня у ДонНТУ рекомендували 97 вступників.«Цьогоріч студенти, які оформлять 109 пільгу, мають право на автоматичне зарахування, незважаючи на ліцензійний обсяг, за умови складання тесту навчальних компетентностейта фахового іспиту.Що це означає для вступників з Волині? Якщо бюджетні місця будуть зайняті студентами-пільговиками, ми проситимемо додаткові. Щиро хочемо, аби абітурієнти скористались шансом і вступили на навчання», – резюмує заступник відповідального секретаря приймальної комісії В’ячеслав Каулін.