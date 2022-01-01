Волинянин захворів на ботулізм

Житель Волинської області 1978 р.н. розказав, що 6 серпня йому різко стало погано.Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».У нього почало двоїтися в очах та стало важко ковтати. Це сталося через добу після вживання м’ясного паштету домашнього приготування, що ймовірно і стало причиною виникнення симптомів.Лікарі оглянули пацієнта і негайно направили в реанімаційне відділення м. Луцька.Пацієнт 10 днів провів у реанімаційному відділенні з діагнозом ботулізм харчовий, офтальмоплегічна форма (симптоми: порушення зору, двоїння в очах, порушення діяльності центральної нервової системи, утруднене ковтання). Стан пацієнта характеризувався як важкий. Хворому у відділенні було введено протиботулістичну сиворотку.25 серпня його виписали з лікарні. Окрім потерпілого, інші члени сім’ї не вживали консерву.На Волині за 2022 рік – це вже п’ятий випадок ботулізму. 4 з них через збудник, який виявили у домашній консервації, а один – імовірно, через консерви промислового виробництва.Лабораторні підтвердження діагнозу (дослідження сиворотки крові, промивних вод, залишків продукції тощо) проводяться за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55, контактний телефон 23-39-41, 23-39-60.Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.Закликаємо громадян ретельно перевіряти їжу, котру плануєте їсти самі та в компанії. Уникайте покупок вʼяленої риби на стихійних ринках, не споживайте продукти, що мають давній термін чи неналежно зберігалися, наприклад, домашні консерви.Якщо ви таки зʼїли щось із цього списку, то не ігноруйте симптоми отруєння і прислухайтесь до організму. Можливо це ботулізмПерші симптоми захворювання можуть виникнути вже за дві години після споживання зараженої їжі. Але найчастіше симптоми проявляються через 12–24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше – наприклад, на четверту добу.Симптоми ботулізму:- порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;- сильно виражена сухість у роті;- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;-запаморочення;- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);- ураження м’язів шиї та кінцівок.У важких випадках людину турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, розвивається дихальна недостатність.За перших проявів таких симптомів – негайно викличте швидку. Також радимо промити шлунок підсоленою водою та зробити очисну клізму теплою кип’яченою водою.