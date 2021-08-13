Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми





Про це розповіла Алла Чубара.



Усього через портал "Дія" на отримання мікрогранту від волинян надійшли 253 заяви, схвалили орієнтовно 30, – каже виконувачка обов’язків директора обласного центру зайнятості Алла Чубара.



З її слів, найбільше позитивних рішень у сфері переробки, роздрібної торгівлі, ремонті авто та сільському господарстві. За умови створення одного робочого місця можна отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень, за умови створення двох робочих місць грант може складати до 250 тисяч гривень. Це все залежить від бізнес-плану, написаного претендентом, – каже Алла Чубара.



"Чітко оговорено, що працівника потрібно прийняти на роботу упродовж 6 місяців від початку отримання гранту і працювати така людина має не менше двох років, є природна плинність. Якщо звільняється ця людина, на її місце потрібно узяти іншу", – пояснює виконувачка обов’язків директора обласного центру зайнятості Алла Чубара.



Усіх претендентів на отримання мікрогранту перевіряють через Ощадбанк, – говорить начальниця відділу мікро-, малого та середнього бізнесу Ірина Гупало.



"Перевіряється кредитна історія клієнта, ділова репутація, якщо усе гаразд, далі ці документи потрапляють у центр зайнятості. Там проводить співбесіду та погоджують, або не погоджують грант", – розповідає про процедури оформлення фінансування у державній програмі Ірина Гупало.



З її слів, далі у банку відкривають рахунки та відбувається зарахування грошей, які можна вибрати впродовж шести місяців. Ірина Гупало каже: підприємці не можуть отримати готівку, лише оплачувати рахунки за товари та послуги для розвитку бізнесу.



Підприємниця Богдана Мельничук – одна з тих, хто отримав гроші від держави на поліпшення власної справи. Жінка займається виготовленням декору із повітряних кульок. Для участі у відборі на фінансування, – каже Богдана Мельничук, – зареєструвалася і подала документи через мобільний додаток "Дія" у програмі "єРобота". У своєму бізнес-плані прописала створення двох робочих місць.



"Мій бізнес-план розрахований на 242 тисячі гривень. У ньому прописаний апгрейд бізнесу, а також один з нових напрямків", – розповіла підприємиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 проєктів на Волині отримали позитивні рішення на фінансування через програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру зайнятостіУсього через портал "Дія" на отримання мікрогранту від волинян надійшли 253 заяви, схвалили орієнтовно 30, – каже виконувачка обов’язків директора обласного центру зайнятості Алла Чубара.З її слів, найбільше позитивних рішень у сфері переробки, роздрібної торгівлі, ремонті авто та сільському господарстві. За умови створення одного робочого місця можна отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень, за умови створення двох робочих місць грант може складати до 250 тисяч гривень. Це все залежить від бізнес-плану, написаного претендентом, – каже Алла Чубара."Чітко оговорено, що працівника потрібно прийняти на роботу упродовж 6 місяців від початку отримання гранту і працювати така людина має не менше двох років, є природна плинність. Якщо звільняється ця людина, на її місце потрібно узяти іншу", – пояснює виконувачка обов’язків директора обласного центру зайнятості Алла Чубара.Усіх претендентів на отримання мікрогранту перевіряють через Ощадбанк, – говорить начальниця відділу мікро-, малого та середнього бізнесу"Перевіряється кредитна історія клієнта, ділова репутація, якщо усе гаразд, далі ці документи потрапляють у центр зайнятості. Там проводить співбесіду та погоджують, або не погоджують грант", – розповідає про процедури оформлення фінансування у державній програмі Ірина Гупало.З її слів, далі у банку відкривають рахунки та відбувається зарахування грошей, які можна вибрати впродовж шести місяців. Ірина Гупало каже: підприємці не можуть отримати готівку, лише оплачувати рахунки за товари та послуги для розвитку бізнесу.Підприємниця– одна з тих, хто отримав гроші від держави на поліпшення власної справи. Жінка займається виготовленням декору із повітряних кульок. Для участі у відборі на фінансування, – каже Богдана Мельничук, – зареєструвалася і подала документи через мобільний додаток "Дія" у програмі "єРобота". У своєму бізнес-плані прописала створення двох робочих місць."Мій бізнес-план розрахований на 242 тисячі гривень. У ньому прописаний апгрейд бізнесу, а також один з нових напрямків", – розповіла підприємиця.

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