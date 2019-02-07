У Луцьку – ДТП за участю двох авто. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з учасниками ДТП та встановили, що 20-річний водій BMW 528 не надав перевагу в русі автомобілю Renault Megane, яким керував 24-річний керманич.



На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.



На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 27 серпня, близько 22-ї години вечора, надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Ковельській, що в Луцьку.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з учасниками ДТП та встановили, що 20-річний водій BMW 528 не надав перевагу в русі автомобілю Renault Megane, яким керував 24-річний керманич.На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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