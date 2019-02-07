У Луцьку – ДТП за участю двох авто. ФОТО

У Луцьку – ДТП за участю двох авто. ФОТО
Вчора, 27 серпня, близько 22-ї години вечора, надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Ковельській, що в Луцьку.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з учасниками ДТП та встановили, що 20-річний водій BMW 528 не надав перевагу в русі автомобілю Renault Megane, яким керував 24-річний керманич.

На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень.

На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

У Луцьку – ДТП за участю двох авто. ФОТО


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Теги: Луцьк, ДТП, Ковельська
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