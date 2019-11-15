Алкоголь у 8 разів перевищував норму: у Луцьку затримали нетверезого керманича





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат показав 1. 70 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.



На водія склали протокол за статею 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 26 серпня, ввечері на вулиці Василя Мойсея патрульні виявили автомобіль, який стояв на зупинці для громадського транспорту. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат показав 1. 70 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.На водія склали протокол за статею 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.

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