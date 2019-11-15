Алкоголь у 8 разів перевищував норму: у Луцьку затримали нетверезого керманича

Алкоголь у 8 разів перевищував норму: у Луцьку затримали нетверезого керманича
Вчора, 26 серпня, ввечері на вулиці Василя Мойсея патрульні виявили автомобіль, який стояв на зупинці для громадського транспорту. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат показав 1. 70 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.

На водія склали протокол за статею 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.

Алкоголь у 8 разів перевищував норму: у Луцьку затримали нетверезого керманича

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Теги: Нетверезий водій, Луцьк
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