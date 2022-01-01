У Луцьку таки демонтували радянську зірку на меморіалі. ВІДЕО





Про це



Роботи почали ще наприкінці квітня. Тоді зі стел демонтували ордени із комуністичними символами. А от зірку зі стели, яка є симоволом «російського штика», обіцяли зняти ще в травні. Перший підрядник відмовився. Іншого, зі спеціальним обладнанням, шукали аж до серпня.



Зірку із 40-метрового обеліска зрізали невеликими шматками протягом трьох днів. Її вага – 300 кілограмів. Метал, з якого вона виготовлена, а це за кольором – латунь, зберігатиметься на КП «Луцькспецкомунтранс».



На Волині ще триває процес декомунізації. Загалом в області мають перейменувати понад 800 вулиць. З них – близько ста – у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку нарешті демонтували 300-кілограмову радянську зірку на Меморіалі слави.Про це інформує Сила правди.Роботи почали ще наприкінці квітня. Тоді зі стел демонтували ордени із комуністичними символами. А от зірку зі стели, яка є симоволом «російського штика», обіцяли зняти ще в травні. Перший підрядник відмовився. Іншого, зі спеціальним обладнанням, шукали аж до серпня.Зірку із 40-метрового обеліска зрізали невеликими шматками протягом трьох днів. Її вага – 300 кілограмів. Метал, з якого вона виготовлена, а це за кольором – латунь, зберігатиметься на КП «Луцькспецкомунтранс».На Волині ще триває процес декомунізації. Загалом в області мають перейменувати понад 800 вулиць. З них – близько ста – у Луцьку.

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