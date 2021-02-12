Волинянина покарали за нецензурну лайку в громадському місці

Волинянина покарали за нецензурну лайку в громадському місці
Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності уродженця Старої Вижівки, який лаявся у громадському місці.

Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду від 17 серпня 2022 року.

Чоловік 14 серпня 2022 року о 19:30 в подвір’ї багатоповерхового будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у громадському місці висловлювався нецензурною лайкою, чим порушив спокій громадян.

Обвинувачений у судовому засіданні підтвердив обставини, які викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, вину не заперечував.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на строк сорок годин.

Також порушник заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.

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Теги: Стара Вижівка, суд
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