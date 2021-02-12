Волинянина покарали за нецензурну лайку в громадському місці
Сьогодні, 16:51
Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності уродженця Старої Вижівки, який лаявся у громадському місці.
Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду від 17 серпня 2022 року.
Чоловік 14 серпня 2022 року о 19:30 в подвір’ї багатоповерхового будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у громадському місці висловлювався нецензурною лайкою, чим порушив спокій громадян.
Обвинувачений у судовому засіданні підтвердив обставини, які викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, вину не заперечував.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на строк сорок годин.
Також порушник заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.
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Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду від 17 серпня 2022 року.
Чоловік 14 серпня 2022 року о 19:30 в подвір’ї багатоповерхового будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у громадському місці висловлювався нецензурною лайкою, чим порушив спокій громадян.
Обвинувачений у судовому засіданні підтвердив обставини, які викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, вину не заперечував.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на строк сорок годин.
Також порушник заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.
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