У Луцьку біля Нового ринку оновлять зупинку





Про це пише



Очікувана вартість ремонту зупинки – 74 тисячі гривень.



Заплановано наступні роботи: розбирання покриттів покрівлі з полікарбонатних листів, очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами за два рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, просте фарбування колером олійним стін по дереву, улаштування покриття з полікарбонатних листів, прибирання сміття на узбіччях, у смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі.



Посадковий майданчик зупинки громадського транспорту «Новий ринок» мають відремонтувати до 30 листопада цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Окружній відремонтують посадковий майданчик зупинки громадського транспорту «Новий ринок».Про це пише ІА "Волинські новини" з посиланням на департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, який оголосив відповідний тендер. Торги тривають на сайті публічних закупівель Prozorro . Пропозиції від учасників прийматимуть до 6 вересня.Очікувана вартість ремонту зупинки – 74 тисячі гривень.Заплановано наступні роботи: розбирання покриттів покрівлі з полікарбонатних листів, очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами за два рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, просте фарбування колером олійним стін по дереву, улаштування покриття з полікарбонатних листів, прибирання сміття на узбіччях, у смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі.Посадковий майданчик зупинки громадського транспорту «Новий ринок» мають відремонтувати до 30 листопада цього року.

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