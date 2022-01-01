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85-річний українець продав квартиру, щоб допомогти воїнам ЗСУ

85-річний українець продав квартиру, щоб допомогти воїнам ЗСУ
Мешканець Сум, 85-річний Микола Іванович, продав нерухомість і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на допомогу Збройним силам України.

Про це повідомляє Громадський фонд "Суми", якому чоловік передав кошти, аби їм знайшли гідне призначення.

Микола Іванович усе життя прожив у Сумах. Цього літа він втратив дружину, а до цього – рідного сина. Чоловік вирішив продати квартиру і дачну ділянку, щоб допомогти українським захисникам під час війни з РФ і зробити свій внесок у перемогу України.

Отримавши кошти від продажу нерухомості, він попросив племінницю знайти волонтерських фонд, який збирає кошти на потреби Збройних сил.

"Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів", – наголошують у фонді, якому чоловік в результаті віддав пожертву.

У благодійній структурі кажуть, що ці кошти витратять на окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Поки що фонд веде консультації з військовими, аби з'ясувати їхні потреби на сьогодні.

"Ми разом з командою Громадського фонду "Суми" вже розпочали консультації з військовими щодо актуальних потреб і розповімо про закупівлі на наших сторінках", – запевняють в організації.

Микола Іванович запевняє, що ці кошти йому не потрібні. Він 46 років пропрацював на заводі імені Фрунзе. Каже, що на прожиття йому цілком вистачає пенсії.


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Теги: Благодійність, допомога ЗСУ
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