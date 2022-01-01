Особисті речі не оподатковують: у Волинській митниці розповіли, що варто знати про багаж при перетині кордону





Тож не оподатковують митними платежами та звільняються від проведення заходів офіційного контролю. Вони підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово.



Водночас, стаття 370 Митного Кодексу України містить перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян. У переліку - 24 позиції, що деталізують вимоги чи кількісні обмеження до різних груп товарів. Найпоширеніші:



1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

4) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;

18) одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;

20) годинники у кількості не більше двох штук;

21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

24) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.







Проте, якщо до особистих речей комусь спадає на думку докласти кілька розмірних лінійок новенького одягу чи взуття ("то на виріст", - зазвичай кажуть завбачливі бабусі) або центнер зошитів у клітинку ("то на школу", - стверджують підприємливі дідусі), до таких товарів застосовується правило обмеження до 50 кг/500 Євро на особу. Розлога норма статті 196 Податкового Кодексу України диктує, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) "товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України (фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин)".



Тобто, різницю фактичного та дозволеного до ввезення без сплати митних платежів обсягу товару, що не може бути визнаним особистими речами громадян, необхідно письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині багато родин, які в перші дні війни виїхали за кордон, приймають рішення повертатися у відносно безпечні регіони, аби продовжити українську освіту дітей. Під час кількамісячного і різносезонного побуту вміст їхніх валіз міг суттєво зрости.Тож Волинська митниця нагадує усім, хто подорожує, пунктами пропуску для автомобільного чи залізничного сполучення: відповідно до статті 369 Митного Кодексу України особисті речі, що переміщуються громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі,митними платежами та звільняються від проведення заходів офіційного контролю. Вони підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу митного органу, письмово.Водночас, стаття 370 Митного Кодексу України містить перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян. У переліку - 24 позиції, що деталізують вимоги чи кількісні обмеження до різних груп товарів. Найпоширеніші:1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;4) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;18) одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;20) годинники у кількості не більше двох штук;21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;24) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.Проте, якщо до особистих речей комусь спадає на думку докласти кілька розмірних лінійок новенького одягу чи взуття ("то на виріст", - зазвичай кажуть завбачливі бабусі) або центнер зошитів у клітинку ("то на школу", - стверджують підприємливі дідусі), до таких товарів застосовується правило обмеження до 50 кг/500 Євро на особу. Розлога норма статті 196 Податкового Кодексу України диктує, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) "товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України (фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин)".Тобто, різницю фактичного та дозволеного до ввезення без сплати митних платежів обсягу товару, що не може бути визнаним особистими речами громадян, необхідно письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі.

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