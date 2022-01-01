Моряки зможуть їхати за кордон, але з умовою
Сьогодні, 17:40
Можливість перетинати кордон моряки матимуть винятково за погодженням територіального центру комплектування.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
“Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні”, - наголосив Шмигаль.
За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
Глава уряду наголосив, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків.
“У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету”, - підсумував прем’єр-міністр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
“Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні”, - наголосив Шмигаль.
За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
Глава уряду наголосив, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків.
“У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету”, - підсумував прем’єр-міністр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У ГУР розповіли, коли чекати вирішального періоду у війні
Сьогодні, 13:17
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:20
Моряки зможуть їхати за кордон, але з умовою
Сьогодні, 17:40
У Луцьку біля Нового ринку оновлять зупинку
Сьогодні, 17:19
Волинянина покарали за нецензурну лайку в громадському місці
Сьогодні, 16:51
Медіа