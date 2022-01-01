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Моряки зможуть їхати за кордон, але з умовою

Моряки зможуть їхати за кордон, але з умовою
Можливість перетинати кордон моряки матимуть винятково за погодженням територіального центру комплектування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

“Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні”, - наголосив Шмигаль.

За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Глава уряду наголосив, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків.

“У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету”, - підсумував прем’єр-міністр.

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Теги: Перетин кордон, виїзд чоловіків, моряки, війна, Денис Шмигаль
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