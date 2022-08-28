Погода у Луцьку на завтра, 28 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 28 серпня
У неділю, 28 травня, вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 14°С до 29°С.

Народний прогноз погоди: 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде Бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде Бабине літо погоже - чекай негоди на старе (з 14 до 21 вересня). Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.


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Теги: Погода в Луцьку
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