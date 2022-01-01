У Луцьку раптово зупинилося серце сержанта з Ратнівщини
Сьогодні, 21:58
Раптово зупинилося серце сержанта Ростислава Маринчука, який проживав у смт Ратне.
Смерть настала 27 серпня на автостанції у Луцьку, повідомляє селищний голова Віталій Бірук у фейсбуці.
Чоловіку було 53 роки. Він працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз, а 19 квітня був призваний по мобілізації до 204-ї бригади тактичної авіації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне й вічна пам’ять!
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Смерть настала 27 серпня на автостанції у Луцьку, повідомляє селищний голова Віталій Бірук у фейсбуці.
Чоловіку було 53 роки. Він працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз, а 19 квітня був призваний по мобілізації до 204-ї бригади тактичної авіації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне й вічна пам’ять!
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