У Луцьку раптово зупинилося серце сержанта з Ратнівщини

Ростислава Маринчука, який проживав у смт Ратне.



Смерть настала 27 серпня на автостанції у Луцьку, Віталій Бірук у фейсбуці.



Чоловіку було 53 роки. Він працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз, а 19 квітня був призваний по мобілізації до 204-ї бригади тактичної авіації.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне й вічна пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раптово зупинилося серце сержантаякий проживав у смт Ратне.Смерть настала 27 серпня на автостанції у Луцьку, повідомляє селищний головау фейсбуці.Чоловіку було 53 роки. Він працював на посаді санітара у Волинському обласному бюро судово-медичних експертиз, а 19 квітня був призваний по мобілізації до 204-ї бригади тактичної авіації.висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне й вічна пам’ять!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію