У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат

У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат
Внаслідок російського ракетного удару в ніч на суботу було майже вщент зруйновано школу-інтернат у Запоріжжі.

Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух у Telegram.

На територію прилетіло 5 великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент.

Як повідомляє Запорізька ОВА, обстріл стався близько другої години ночі.

Постраждали навчальні корпуси школи-інтернату. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.

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