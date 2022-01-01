У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат
Сьогодні, 02:37
Внаслідок російського ракетного удару в ніч на суботу було майже вщент зруйновано школу-інтернат у Запоріжжі.
Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух у Telegram.
На територію прилетіло 5 великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент.
Як повідомляє Запорізька ОВА, обстріл стався близько другої години ночі.
Постраждали навчальні корпуси школи-інтернату. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.
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Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух у Telegram.
На територію прилетіло 5 великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент.
Як повідомляє Запорізька ОВА, обстріл стався близько другої години ночі.
Постраждали навчальні корпуси школи-інтернату. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.
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