Ще одну групу препаратів будуть відпускати за електронним рецептом
Сьогодні, 06:00
З листопада в Україні ліки, які містять наркотичні речовини будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом.
Про це інформують у МОЗ.
"Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", – повідомили у МОЗ.
Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
Є нововведення і для лікарів: для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.
Під час призначення такого препарату пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.
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Про це інформують у МОЗ.
"Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", – повідомили у МОЗ.
Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
Є нововведення і для лікарів: для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.
Під час призначення такого препарату пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.
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