Ще одну групу препаратів будуть відпускати за електронним рецептом





Про це інформують у



"Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", – повідомили у МОЗ.



Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.



Є нововведення і для лікарів: для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.



Під час призначення такого препарату пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З листопада в Україні ліки, які містять наркотичні речовини будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом.Про це інформують у МОЗ "Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", – повідомили у МОЗ.Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.Є нововведення і для лікарів: для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.Під час призначення такого препарату пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

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