Ще одну групу препаратів будуть відпускати за електронним рецептом

Ще одну групу препаратів будуть відпускати за електронним рецептом
З листопада в Україні ліки, які містять наркотичні речовини будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом.

Про це інформують у МОЗ.

"Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року", – повідомили у МОЗ.

Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.

Є нововведення і для лікарів: для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.

Під час призначення такого препарату пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: таблетки, електронний рецепт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одну групу препаратів будуть відпускати за електронним рецептом
Сьогодні, 06:00
ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Сьогодні, 04:39
Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла
Сьогодні, 03:37
У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат
Сьогодні, 02:37
Скільки військових Росія планує мобілізувати для боїв в Україні
Сьогодні, 01:34
Схожі новини
У МОЗ спростували міфи про електронний рецепт на антибіотики У МОЗ спростували міфи про електронний рецепт на антибіотики
03 серпень, 02:00
Не лише за електронним рецептом: у МОЗ розповіли, як з 1 серпня купити антибіотики Не лише за електронним рецептом: у МОЗ розповіли, як з 1 серпня купити антибіотики
26 липень, 20:28
Українці отримуватимуть електронні рецепти на антибіотики Українці отримуватимуть електронні рецепти на антибіотики
12 липень, 05:20
На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО
21 лютий, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одну групу препаратів будуть відпускати за електронним рецептом
Сьогодні, 06:00
 0
ЗСУ демілітаризували три склади боєприпасів окупантів
Сьогодні, 04:39
 0
Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла
Сьогодні, 03:37
 0
У Запоріжжі росіяни зруйнували школу-інтернат
Сьогодні, 02:37
 0
Скільки військових Росія планує мобілізувати для боїв в Україні
Сьогодні, 01:34
 0
Медіа
відео
1/8