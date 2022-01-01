Загинув Герой з Волині Валентин Шум: був на передовій з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 15:47
Захищаючи рідну Україну, загинув житель с. Мизове Ковельського району Валентин Шум.
Про це повідомили у у Старовижівській сільській раді.
"Валентин - на передовій з перших днів війни. Довгий час вважався зниклим безвісти і лише зараз настала змога доставити тіло загиблого Героя додому. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким, поділяючи тяжкий біль утрати. СВІТЛА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!" - йдеться в повідомленні.
У громаді зазначили, що деталі щодо місця та часу прощання з Героєм повідомлять додатково.
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Про це повідомили у у Старовижівській сільській раді.
"Валентин - на передовій з перших днів війни. Довгий час вважався зниклим безвісти і лише зараз настала змога доставити тіло загиблого Героя додому. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким, поділяючи тяжкий біль утрати. СВІТЛА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!" - йдеться в повідомленні.
У громаді зазначили, що деталі щодо місця та часу прощання з Героєм повідомлять додатково.
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