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Загинув Герой з Волині Валентин Шум: був на передовій з перших днів повномасштабної війни

Загинув Герой з Волині Валентин Шум: був на передовій з перших днів повномасштабної війни
Захищаючи рідну Україну, загинув житель с. Мизове Ковельського району Валентин Шум.

Про це повідомили у у Старовижівській сільській раді.

"Валентин - на передовій з перших днів війни. Довгий час вважався зниклим безвісти і лише зараз настала змога доставити тіло загиблого Героя додому. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким, поділяючи тяжкий біль утрати. СВІТЛА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!" - йдеться в повідомленні.

У громаді зазначили, що деталі щодо місця та часу прощання з Героєм повідомлять додатково.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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