Загинув Герой з Волині Валентин Шум: був на передовій з перших днів повномасштабної війни

Валентин Шум.



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"Валентин - на передовій з перших днів війни. Довгий час вважався зниклим безвісти і лише зараз настала змога доставити тіло загиблого Героя додому. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким, поділяючи тяжкий біль утрати. СВІТЛА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!" - йдеться в повідомленні.



У громаді зазначили, що деталі щодо місця та часу прощання з Героєм повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи рідну Україну, загинув житель с. Мизове Ковельського районуПро це повідомили у у Старовижівській сільській раді."Валентин - на передовій з перших днів війни. Довгий час вважався зниклим безвісти і лише зараз настала змога доставити тіло загиблого Героя додому. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким, поділяючи тяжкий біль утрати. СВІТЛА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!" - йдеться в повідомленні.У громаді зазначили, що деталі щодо місця та часу прощання з Героєм повідомлять додатково.

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