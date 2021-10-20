У Ковелі зупинили водія на мотоциклі, який перебуває у розшуку

У Ковелі зупинили водія на мотоциклі, який перебуває у розшуку
Під час вихідних патрульні Ковелі зупинили мотоцикл марки Kawasaki без державного номерного знаку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Керманич не пред‘явив документів для перевірки. А згодом поліцейські з’ясували, що чоловік ще й не має відповідної категорії для керування та транспортний засіб не є зареєстрований у встановленому законом порядку. Під час перевірки VIN-номеру охоронці порядку з’ясували, що мотоцикл перебуває у розшуку.

На порушника склали адміністративні матеріали, згідно вчинених правопорушень, та викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: мотоцикл, розшук, Ковель, поліція
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