У Ковелі зупинили водія на мотоциклі, який перебуває у розшуку
Сьогодні, 14:58
Під час вихідних патрульні Ковелі зупинили мотоцикл марки Kawasaki без державного номерного знаку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Керманич не пред‘явив документів для перевірки. А згодом поліцейські з’ясували, що чоловік ще й не має відповідної категорії для керування та транспортний засіб не є зареєстрований у встановленому законом порядку. Під час перевірки VIN-номеру охоронці порядку з’ясували, що мотоцикл перебуває у розшуку.
На порушника склали адміністративні матеріали, згідно вчинених правопорушень, та викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Керманич не пред‘явив документів для перевірки. А згодом поліцейські з’ясували, що чоловік ще й не має відповідної категорії для керування та транспортний засіб не є зареєстрований у встановленому законом порядку. Під час перевірки VIN-номеру охоронці порядку з’ясували, що мотоцикл перебуває у розшуку.
На порушника склали адміністративні матеріали, згідно вчинених правопорушень, та викликали слідчо-оперативну групу.
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