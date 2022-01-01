Не варто вживати йод для профілактики: у МОЗ розповіли, що робити у випадку радіаційної аварії





Про це розповіла державна експертка директорату Громадського здоров’я та профілактики захворювань МОЗ Марта Мельник, в ефірі загальнонаціонального телемарафону на



"У разі, якщо буде аварія на АЕС з викидом радіоактивних речовин, певним категоріям людей треба буде прийняти калій йодид. Однак станом на сьогодні єдина система цивільного захисту, також МОЗ закуповує та передає на місця препарати калію йодиду, який зберігається у відповідних місцях, у тому числі, в закладах охорони здоров’я. Особливо це стосується регіонів, де розташовані АЕС та у найближчому до них радіусі, а також інших регіонів України. Тому запаси калію йодиду наявні. Ви також можете його мати у власній аптечці, але наголошуємо — профілактичний прийом може зашкодити вам більше, розповіла експертка МОЗ.



Вона розповіла для чого потрібно приймати препарати йоду, у випадку радіаційної аварії, та коли цього не треба робити.



"Дія препарату: коли потрапляє радіоактивний (поганий) йод в довкілля, щитовидна залоза поглинає його, як губка й відбувається внутрішнє опромінення. Щоб такого не відбулося, препарат калій йодид блокує щитовидну залозу, і вона не поглинає радіоактивний йод з навколишнього середовища, і це не призводить до внутрішнього опромінення. Тому, якщо профілактично або ненормовано приймати цей препарат, ми можемо заблокувати щитовидну залозу, а відтак отримати зовсім інші захворювання, і може бути більше шкоди. Від моменту, якщо, гіпотетично, станеться викид, у нас є близько шести годин по ходу радіоактивної хмари. З урахуванням прогнозованої швидкості та напрямку руху буде надано рекомендації в кожному окремому регіоні", — пояснила експертка МОЗ.



Вона звернула увагу на те, що запасів йоду в Україні достатньо та закликала населення не створювати штучний ажіотаж.



"Єдина система цивільного захисту в кожному регіоні буде здійснювати оповіщення через ЗМІ, офіційні джерела, радіозв’язок, й люди почують, що відбулася певна ситуація. Але це не означає, що в будь-якому куточку України необхідно бігти "штурмувати" аптеки, витягати калій йодид та починати його вживати. Якщо буде рішення, що справді є небезпека та необхідність прийняти цей препарат, тоді він буде масово роздаватися населенню", — додала Мельник.



6 серпня Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації громадянам на випадок радіаційної аварії. Їх можна знайти





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У випадку радіаційної аварії — потрібно уважно слухати повідомлення єдиної системи цивільного захисту та лише після офіційного повідомлення прийняти препарат йоду. Вживання йоду для профілактики може зашкодити організму людини.Про це розповіла державна експертка директорату Громадського здоров’я та профілактики захворювань МОЗ, в ефірі загальнонаціонального телемарафону на Суспільному "У разі, якщо буде аварія на АЕС з викидом радіоактивних речовин, певним категоріям людей треба буде прийняти калій йодид. Однак станом на сьогодні єдина система цивільного захисту, також МОЗ закуповує та передає на місця препарати калію йодиду, який зберігається у відповідних місцях, у тому числі, в закладах охорони здоров’я. Особливо це стосується регіонів, де розташовані АЕС та у найближчому до них радіусі, а також інших регіонів України. Тому запаси калію йодиду наявні. Ви також можете його мати у власній аптечці, але наголошуємо — профілактичний прийом може зашкодити вам більше, розповіла експертка МОЗ.Вона розповіла для чого потрібно приймати препарати йоду, у випадку радіаційної аварії, та коли цього не треба робити."Дія препарату: коли потрапляє радіоактивний (поганий) йод в довкілля, щитовидна залоза поглинає його, як губка й відбувається внутрішнє опромінення. Щоб такого не відбулося, препарат калій йодид блокує щитовидну залозу, і вона не поглинає радіоактивний йод з навколишнього середовища, і це не призводить до внутрішнього опромінення. Тому, якщо профілактично або ненормовано приймати цей препарат, ми можемо заблокувати щитовидну залозу, а відтак отримати зовсім інші захворювання, і може бути більше шкоди. Від моменту, якщо, гіпотетично, станеться викид, у нас є близько шести годин по ходу радіоактивної хмари. З урахуванням прогнозованої швидкості та напрямку руху буде надано рекомендації в кожному окремому регіоні", — пояснила експертка МОЗ.Вона звернула увагу на те, що запасів йоду в Україні достатньо та закликала населення не створювати штучний ажіотаж."Єдина система цивільного захисту в кожному регіоні буде здійснювати оповіщення через ЗМІ, офіційні джерела, радіозв’язок, й люди почують, що відбулася певна ситуація. Але це не означає, що в будь-якому куточку України необхідно бігти "штурмувати" аптеки, витягати калій йодид та починати його вживати. Якщо буде рішення, що справді є небезпека та необхідність прийняти цей препарат, тоді він буде масово роздаватися населенню", — додала Мельник.6 серпня Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації громадянам на випадок радіаційної аварії. Їх можна знайти тут

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