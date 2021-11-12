Під виглядом гуманітарної допомоги через «Ягодин» хотіли провезти сумки майже за мільйон гривень. ФОТО

Волинські митники на посту "Ягодин" упередили протиправний імпорт майже пів тисячі новеньких сумок вартістю майже мільйон гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Загалом 476 валіз торгової марки "Dutch Arrows" у вигляді комплектів із двох валіз, запакованих одна в одну, а ще 3 вишукані жіночі сумки "Fiorelli" перевізники приховали серед вантажу з гуманітарною допомогою.Відповідно до поданих декларацій, допомога у вигляді вживаних одягу та взуття, кухонного текстилю та вживаної побутової техніки слідувала від донора зі Сполучених Штатів Америки до київського благодійного фонду. Її перевозили двома вантажівками. Незаявлений до оформлення товар вартістю 976 256 грн був розподілений між обома, його виявили під час митного огляду.Відповідно до частини 1 статті 483 Митного Кодексу України переміщення з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх ваги або кількості, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.Відтак, гуманітарна допомога попрямувала до своїх адресатів, а новенькі сумки - тимчасово вилучені на склад митниці до набуття законної сили рішення суду у справах про порушення митних правил перевізниками вантажів.