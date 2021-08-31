На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття

Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.



Про це сказав Вітренко в інтерв'ю The Guardian, пише



На українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.



Він зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10С.



За словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.



"Без <західної> фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", - сказав глава "Нафтогазу".



Він повідомив, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова "Нафтогазу"заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.Про це сказав Вітренко в інтерв'ю The Guardian, пише УП На українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.Він зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10С.За словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай."Без <західної> фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", - сказав глава "Нафтогазу".Він повідомив, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.

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