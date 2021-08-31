На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття
Сьогодні, 07:00
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
Про це сказав Вітренко в інтерв'ю The Guardian, пише УП.
На українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.
Він зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10С.
За словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
"Без <західної> фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", - сказав глава "Нафтогазу".
Він повідомив, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.
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Про це сказав Вітренко в інтерв'ю The Guardian, пише УП.
На українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.
Він зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10С.
За словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
"Без <західної> фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", - сказав глава "Нафтогазу".
Він повідомив, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.
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Коментарі 1
Не брешіть,бо вже так забрехалися...на ЖКГ нам досить і свого газу,якщо звісно економити,а це давно пора.Для чого гріти воду влітку і спалювати стільки газу,для чого...
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