На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова, – ЗМІ

На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова, – ЗМІ
На окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Про це повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.

"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - сказав Хлань.

Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.

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Теги: Ковальов, вбивство, зрадник, Херсонщина
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