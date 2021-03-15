На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова, – ЗМІ

Олексія Ковальова.



Про це Сергій Хлань.



Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.



"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - сказав Хлань.



Джерело



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепаПро це повідомляє радник голови Херсонської ОВАОдразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині."З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - сказав Хлань.Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію