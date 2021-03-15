На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова, – ЗМІ
Сьогодні, 04:34
На окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
Про це повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.
"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - сказав Хлань.
Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.
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Про це повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.
"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - сказав Хлань.
Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.
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