На Волині на трасі лежав чоловік, хворий на астму

На Волині на трасі лежав чоловік, хворий на астму
Ковельським патрульним надійшло повідомлення від заявника, який розповів, що на трасі М-19 лежить чоловік, в якому стані невідомо.

Про це повідомили у патрульній поліції України.

Поліцейським вдалося з’ясувати, що чоловік прямує з Вінницької області до родичів у Ковель та хворіє на бронхіальну астму і в нього закінчився балончик з ліками.

Під час спілкування з охоронцями порядку, чоловіку стало зле. Тож патрульні, не гаючи часу, викликали екстрену медичну допомогу та не лишилися чекати її приїзду, а вирушили назустріч, аби стан громадянина не погіршувався.

Чоловіка оперативно передали медикам, щоб надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

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Теги: патрульні, Ковель, чоловік, астма
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