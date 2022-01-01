На Волині на трасі лежав чоловік, хворий на астму

Ковельським патрульним надійшло повідомлення від заявника, який розповів, що на трасі М-19 лежить чоловік, в якому стані невідомо.Про це повідомили у патрульній поліції України.Поліцейським вдалося з’ясувати, що чоловік прямує з Вінницької області до родичів у Ковель та хворіє на бронхіальну астму і в нього закінчився балончик з ліками.Під час спілкування з охоронцями порядку, чоловіку стало зле. Тож патрульні, не гаючи часу, викликали екстрену медичну допомогу та не лишилися чекати її приїзду, а вирушили назустріч, аби стан громадянина не погіршувався.Чоловіка оперативно передали медикам, щоб надати йому кваліфіковану медичну допомогу.