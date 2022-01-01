За добу Росія втратила майже пів тисячі військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:



особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 954 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,

артилерійських систем – 1 079 (+19) од,

РСЗВ – 282 (+3) од,

засобів ППО – 151 (+2) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,

спеціальної техніки – 103 (+2) од.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати Росії на війні в Україні становлять 47 550 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 954 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,артилерійських систем – 1 079 (+19) од,РСЗВ – 282 (+3) од,засобів ППО – 151 (+2) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 204 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,крилатих ракет – 196 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,спеціальної техніки – 103 (+2) од.

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