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За добу Росія втратила майже пів тисячі військових

За добу Росія втратила майже пів тисячі військових
Втрати Росії на війні в Україні становлять 47 550 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 954 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
РСЗВ – 282 (+3) од,
засобів ППО – 151 (+2) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 204 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
спеціальної техніки – 103 (+2) од.


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Теги: Росія, Україна, війна
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