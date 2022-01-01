За добу Росія втратила майже пів тисячі військових
Сьогодні, 09:52
Втрати Росії на війні в Україні становлять 47 550 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 954 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
РСЗВ – 282 (+3) од,
засобів ППО – 151 (+2) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 204 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
спеціальної техніки – 103 (+2) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 954 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
РСЗВ – 282 (+3) од,
засобів ППО – 151 (+2) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 204 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
спеціальної техніки – 103 (+2) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
29 серпень, 18:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів
Сьогодні, 10:40
Як у громаді на Волині облаштовують укриття в школах перед початком нового навчального року
Сьогодні, 10:18
За добу Росія втратила майже пів тисячі військових
Сьогодні, 09:52
Курс валют у Луцьку 30 серпня
Сьогодні, 09:46
Медіа