Курс валют у Луцьку 30 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.45, а продають - за 40.70.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,57.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 серпня готівковий курс долара становить 40.71, продають його за 40.85.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.45, а продають - за 40.70.Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,57.

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