Курс валют у Луцьку 30 серпня

Курс валют у Луцьку 30 серпня
30 серпня готівковий курс долара становить 40.71, продають його за 40.85.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.45, а продають - за 40.70.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,57.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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