Як у громаді на Волині облаштовують укриття в школах перед початком нового навчального року





Про це Віктор Лисюк.



Загалом у школах громади навчається приблизно чотири тисячі дітей, з них 22 учні, які приїхали з областей, де тривають бої. Зі слів Віктора Лисюка, станом на 29 серпня робота з облаштування укриттів у громаді триває.



"Має бути перевірка ДСНС і ми сподіваємося, що буде наданий дозвіл для навчання", – говорить заступник Ківерцівського міського голови.



Суспільне побувало у Ківерцівському ліцеї. Тут навчається майже 850 учнів. Нині у навчальному закладі ремонтують сховище та майструють лавки, на яких сидітимуть учні та вчителі під час повітряних тривог, – каже вчитель трудового навчання Андрій Радіон.



Зі слів директора ліцею Василя Шпирука, площа захисної споруди 250 квадратних метрів, одночасно тут зможуть перебувати чотири сотні людей.



"В приміщенні нашого закладу буде навчатися ще один навчальний заклад, який знаходиться поруч із нами, вони повністю вміщаються в наше сховище", – каже директор.



Василь Шпирук говорить, що сховищ Ківерцівського ліцею відреставрували, залили стяжку, поклали нову підлогу, пошпаклювали стіни та провели нову електромережу.



"Приміщення знаходиться нижче рівня землі, повністю в землі, то була проблема підключення каналізації. Провели водопостачання з центральної труби, тому ми маємо змогу мати та туалет і умивальники", – розповідає директор.



Одинадцятикласник Дмитро Ворон за очне навчання. Хлопець говорить, що ліпше готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання з вчителем у класі, а не перед екраном комп'ютера.



Також у ліцеї планують закупити електричні теплові пушки, щоб ними обігрівати сховище, – каже директор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівській громаді є 17 навчальних закладів. В одинадцяти з них готують укриття, в решті учні навчатимуться дистанційно.Про це Суспільному розповів заступник міського головиЗагалом у школах громади навчається приблизно чотири тисячі дітей, з них 22 учні, які приїхали з областей, де тривають бої. Зі слів Віктора Лисюка, станом на 29 серпня робота з облаштування укриттів у громаді триває."Має бути перевірка ДСНС і ми сподіваємося, що буде наданий дозвіл для навчання", – говорить заступник Ківерцівського міського голови.Суспільне побувало у Ківерцівському ліцеї. Тут навчається майже 850 учнів. Нині у навчальному закладі ремонтують сховище та майструють лавки, на яких сидітимуть учні та вчителі під час повітряних тривог, – каже вчитель трудового навчанняЗі слів директора ліцею, площа захисної споруди 250 квадратних метрів, одночасно тут зможуть перебувати чотири сотні людей."В приміщенні нашого закладу буде навчатися ще один навчальний заклад, який знаходиться поруч із нами, вони повністю вміщаються в наше сховище", – каже директор.Василь Шпирук говорить, що сховищ Ківерцівського ліцею відреставрували, залили стяжку, поклали нову підлогу, пошпаклювали стіни та провели нову електромережу."Приміщення знаходиться нижче рівня землі, повністю в землі, то була проблема підключення каналізації. Провели водопостачання з центральної труби, тому ми маємо змогу мати та туалет і умивальники", – розповідає директор.Одинадцятикласникза очне навчання. Хлопець говорить, що ліпше готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання з вчителем у класі, а не перед екраном комп'ютера.Також у ліцеї планують закупити електричні теплові пушки, щоб ними обігрівати сховище, – каже директор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію