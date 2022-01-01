У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів

У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів
Вчора ввечері, 29 серпня, патрульні міста Луцька виявили двох керманичів в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На вулиці Рівненській поліцейські зупинили автомобіль марки Mercedes, оскільки в темну пору доби водійка рухалася без увімкнених фар. Під час спілкування з останньою, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння показав результат ─ 2, 32 проміле, що перевищує допустиму норму у 12 разів.

Ще одного керманича зупинили на блокпості. Під час перевірки документів, охоронці порядку помітили ознаки сп’яніння у водія. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння ─ 0, 63 проміле, що перевищує допустиму норму у 3 рази.

Обидва керманичі отримали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.

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Теги: Патрульні, водій, Луцьк
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