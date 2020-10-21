33-річний волинянин під час відпочинку викрав у свого товариша банківську карту

33-річний волинянин під час відпочинку викрав у свого товариша банківську карту
У Цумані на Ківерцівщині чоловік викрав банківську карту знайомого та розраховувався нею у магазинах.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

У селищі Цумань 33-річний волинянин під час відпочинку викрав у свого товариша банківську карту. Нею порушник розраховувався у різних магазинах. Правоохоронці викрили зловмисника, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 357 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про викрадення та привласнення банківської карти та крадіжку грошей в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.

Також у Володимирі невідомий викрав велосипед 41-річної місцевої мешканки. Жінка залишила двоколісного біля магазину, а коли повернула – виявила його відсутність. Вартість викраденого велосипеда - близько 5 тисяч гривень.

Співробітники місцевої поліції оперативно встановили злодія, ним виявився 19-річний володимирчанин. Викрадене вилучили та розпочали кримінальне провадження за крадіжку в умовах воєнного стану.

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Теги: Волинь, поліція, злодії
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